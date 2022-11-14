İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası spor camiasından başsağlığı mesajları
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İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.00'da patlama meydana geldi. Can kayıpları ve yaralanmalara sebebiyet veren İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama sonrası spor camiasından milletimize başsağlığı mesajları paylaşıldı. İşte spor camiasından konuya ilişkin yapılan o paylaşımlar...
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından kulüplerden geçmiş olsun ve taziye mesajı gelmeye başladı.
A Mill Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, patlamanın ardından, "Taksim'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
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