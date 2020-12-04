İstiklal Caddesi'nde 'karekod' kuyruğu! Giriş ve çıkışlardaki yoğunluk dikkat çekti
İSTİKLAL CADDESİ'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında '7 bin kişi' sınırlaması getirildi. Bu sayede caddedeki yoğunluğun önüne geçildi. Ancak bugün başlayan 'karekod' uygulaması caddeye giriş ve çıkışta kalabalığa neden oldu. Oluşan kuyruk, sosyal mesafe kurallarını akıllara getirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.
Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor.
Girişler durduruluyor: Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.
Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor.