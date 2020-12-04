İstiklal Caddesi'nde 'karekod' kuyruğu! Giriş ve çıkışlardaki yoğunluk dikkat çekti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.