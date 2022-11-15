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İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki saksılardaki bitkiler ve ağaçlar iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. İşte Taksim İstiklal Caddesi'nde son durum...

İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı

İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

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İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı

Ekipler saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koydu. 

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İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı

Ekipler daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

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İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı
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