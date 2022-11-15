İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbiri! Bombalı saldırı sonrası hepsi kaldırıldı
Anadolu Ajansı
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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki saksılardaki bitkiler ve ağaçlar iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. İşte Taksim İstiklal Caddesi'nde son durum...
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.
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Ekipler saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koydu.
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Ekipler daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.
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