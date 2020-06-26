İstiklal Caddesi'nde bıçaklı dehşet! Etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Elinde kesici alet olan bir şahıs önce çevreye daha sonra kendine zarar verdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde kesici alet olan bir şahıs önce çevreye sonra kendine zarar verdi. Elindeki kesici aletle insanların üzerine yürüyerek paniğe neden olan, dükkanların camlarını kıran ve kendine de zarar veren şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.
Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs elindeki kesici alet ile caddede yürüyen vatandaşların üzerine yürüdü.
Paniğe kapılan vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaşınca bu kez de şahıs çevredeki dükkanların camlarını kırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerini gören şahıs bu kez de elindeki kesici alet ile kendine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri caddeyi kapattı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine müzakereci ekipler ve özel hareket polisleri geldi.