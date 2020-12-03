İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı! Yapıştırılan stickerler ile caddeye gelenler yönlendiriliyor
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilme kuralı başladı. Saat 10.00'da başlayan kural nedeniyle İstiklal Caddesi girişine bariyerler konuldu.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi sınırı getirebilme uygulaması İstiklal Caddesi’nde hayata geçirildi.
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilme kuralı saat 10.00 itibari ile başladı.
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Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabilecek.
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Zabıta ekipleri caddeye gelenleri sağ tarafa doğru yönlendiriyor.
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