İstihbaratın bir numaralı ismiydi milyoner oldu! Lüks yatıyla Bodrum'da tatil yapıyor
UKRAYNA'nın eski Başbakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Valeriy Khoroshkovskyi, ailesi ile birlikte 180 milyon dolarlık ultra lüks motor yatı ile Bodrum’a geldi. Ülkesi Rusya ile savaştayken, eski istihbaratçı yeni milyoner Khoroshkovskyi, Bodrum'un tadını çıkarıyor...
Ukraynalı dünyaca ünlü milyoner ve eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı Valeriy Khoroshkovskyi, ailesi ile birlikte 180 milyon dolarlık ultra lüks motor yatı ile Bodrum’a geldi. Göcek koylarından başlayan tatilini eşi ve üç çocuğu ile birlikte Bodrum koylarında sürdüren Valeriy Khoroshkovskyi‘nin “Energy” isimli 90 metre uzunluğundaki motor yatı Yalıkavak Mahallesi Koyunbaba Koyu’na demirledi.
Demirleyen yattan sabah erken saatlerde eşi ile birlikte sürat teknesine binerek Bodrum koylarını dolanan Ukraynalı milyonerin çocukları ise bol bol jet ski, su jeti ve su sporları yaptı.
Ukrayna'nın güçlü siyasi isimlerinden ve metal sektörünün önde gelen isimlerinden Valeriy Khoroshkovskyi ve ailesi su sporları yaparken korumaların da sürat tekneleri ile bölgede güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Kamu görevindeyken zengin oldu
Valeriy Khoroshkovskyi, iş insanlığının yanında Ukrayna’nın istihbarat servisi başkanlığı, maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini de yürüttü.