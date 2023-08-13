İstihbaratın bir numaralı ismiydi milyoner oldu! Lüks yatıyla Bodrum'da tatil yapıyor

Ukraynalı dünyaca ünlü milyoner ve eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı Valeriy Khoroshkovskyi, ailesi ile birlikte 180 milyon dolarlık ultra lüks motor yatı ile Bodrum’a geldi. Göcek koylarından başlayan tatilini eşi ve üç çocuğu ile birlikte Bodrum koylarında sürdüren Valeriy Khoroshkovskyi‘nin “Energy” isimli 90 metre uzunluğundaki motor yatı Yalıkavak Mahallesi Koyunbaba Koyu’na demirledi.