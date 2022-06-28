İstifa etti, hayatı değişti! Artvin'de ameliyat önlüğü üretmeye başladı şimdi para kırıyor

“Türkiye’de bu sektörde açık!"

Kalender, yaptığı açıklamada “2017 yılında bu iş başladım. Daha önceden devlet memuru olarak çalışıyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle Türkiye’de bu sektörde bir açık olduğunu söylediler. 2 yıllık bir AR-GE çalışmasından sonra bu işi yapmaya karar verdik. Bölgeler yakın olsun diye ilk önce bu işi Sakarya’da yaptık."