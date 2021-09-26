İstifa etseniz bile tazminat alabilirsiniz! Kıdem tazminatı için 2 tarih öne çıkıyor

Genel anlamda baktığınız zaman kıdem tazminatı almak için öncelikle en az 1 yıl aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor. Peki, istisnası var mı? Evet, birçok istisnası var. Bunlarda 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesinde belirleniyor.



