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İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi

İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi

Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı.

İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi

Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle ünlü şovmene dava açmıştı.

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İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi

Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı.

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İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi

Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. 

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İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi

Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.

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