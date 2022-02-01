İşten çıkardı davayı kaybetti! Okan Bayülgen faiziyle birlikte bakın ne kadar ödedi
Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı.
Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle ünlü şovmene dava açmıştı.
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Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı.
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Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı.
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Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.
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