BIST 3.296
DOLAR 18,40
EURO 17,97
ALTIN 975,51

İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

|
İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

İNGİLTERE Kraliyet Ailesi'nin istenmeyen gelini Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin cenazesinde 'casusluk' yapmakla suçlanmıştı. Markle sonunda konuştu ve Türkiye'yi öve öve bitiremedi. Markle 'favori yerim Türkiye' dedi.

İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin 'istenmeyen gelini' Prens Harry’nin eşi ve Sussex Düşesi Meghan Markle'den flaş Türkiye ve İstanbul çıkışı geldi. Son olarak Kraliçe'nin cenazesinde casusluk yaptığı ve sante gözyaşı akıttığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul’u öve öve bitiremedi.

19
İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarıyla büyük tartışma yaratan Prens Harry'nin ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle, tatil için en sevdiği yerin İstanbul olduğunu açıkladı.

29
İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

Kraliyet Ailesi'ne katılmadan önce sık sık tatil yaptığı bilinen Sussex Düşesi Markle, kendi blog'unda paylaştığı yazıda İstanbul'u “alışveriş merkezleriyle, tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla” harika bir yer olarak niteledi.

39
İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, İstanbul için “capcanlı bir şehir” dedi.

49