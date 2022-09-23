İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul
İNGİLTERE Kraliyet Ailesi'nin istenmeyen gelini Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin cenazesinde 'casusluk' yapmakla suçlanmıştı. Markle sonunda konuştu ve Türkiye'yi öve öve bitiremedi. Markle 'favori yerim Türkiye' dedi.
İngiltere Kraliyet Ailesi’nin 'istenmeyen gelini' Prens Harry’nin eşi ve Sussex Düşesi Meghan Markle'den flaş Türkiye ve İstanbul çıkışı geldi. Son olarak Kraliçe'nin cenazesinde casusluk yaptığı ve sante gözyaşı akıttığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul’u öve öve bitiremedi.
İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarıyla büyük tartışma yaratan Prens Harry'nin ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle, tatil için en sevdiği yerin İstanbul olduğunu açıkladı.
Kraliyet Ailesi'ne katılmadan önce sık sık tatil yaptığı bilinen Sussex Düşesi Markle, kendi blog'unda paylaştığı yazıda İstanbul'u “alışveriş merkezleriyle, tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla” harika bir yer olarak niteledi.
İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, İstanbul için “capcanlı bir şehir” dedi.