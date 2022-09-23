İstemeyen Kraliyet gelini Meghan Markle konuştu ve 'Türkiye' dedi! Favorim İstanbul

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin 'istenmeyen gelini' Prens Harry’nin eşi ve Sussex Düşesi Meghan Markle'den flaş Türkiye ve İstanbul çıkışı geldi. Son olarak Kraliçe'nin cenazesinde casusluk yaptığı ve sante gözyaşı akıttığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul’u öve öve bitiremedi.