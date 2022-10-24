İstek parçayı hemen çalmayan müzisyeni öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer yaşadıklarını şöyle anlattı: "Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler."