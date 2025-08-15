İstediğiniz kadar dua edin diyerek duyurdu! İstanbul'da en riskli yeri açıkladı
Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik deprem gözleri yine olası İstanbul depremine çevirdi. Uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama daha geldi. İstanbul'un en riskli bölgesini duyuran Görür Marmara'nın deprem üretme süresinin dolduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DA EN AZ 7.2 RİSKİ VAR" Kuzey Anadolu Fayı’nın, Türkiye’de ve dünyada en fazla deprem üreten fay hatlarından biri olduğunu belirten Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.
NACİ GÖRÜR UYARILARA DEVAM EDİYOR
Deprem farkındalığını artırmak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni bekleyen ciddi riske dikkat çekti.
"İSTEDİĞİNİZ KADAR DUA EDİN"
Kuzey Anadolu Fayı’nın 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini belirten Görür, “En son büyük deprem 1766’da gerçekleşti. 250 yıl eklediğinizde 2016 yılına ulaşıyorsunuz. Yani Marmara’nın deprem üretme süresi doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasalarıyla meydana gelir" diyerek tehlikeye dikkat çekti.
İSTANBUL'UN EN RİSKLİ BÖLGESİ NERESİ?
"Yıkımın en yoğun görüleceği yer Avrupa Yakası olacak" diyen Görür şunları söyledi: