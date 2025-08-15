İstediğiniz kadar dua edin diyerek duyurdu! İstanbul'da en riskli yeri açıkladı

"İSTANBUL'DA EN AZ 7.2 RİSKİ VAR" Kuzey Anadolu Fayı’nın, Türkiye’de ve dünyada en fazla deprem üreten fay hatlarından biri olduğunu belirten Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.