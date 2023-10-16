İşte yüksek maaş alma formülü! Yeni emekliler nasıl çifte kazanç sağlayacak?

2024 yılında emekli olacakların durumuna ilişkin ise, “Bu da enflasyona göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Yüzde 65-70 arasında bir yıl sonu enflasyonu tahmin ediliyor. Ancak biz bunun daha da üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. 2024 yılında emekli olacaklar bir de büyüme oranının yüzde 30’u kadar fark alacaklar. Büyümenin de yüzde 4,5 çıkacağını öngörüyoruz. Yüzde 4,5 büyümenin de yüzde 30'u yaklaşık 1,35 gibi bir rakama denk gelir” ifadelerini kullandı.