İşte yüksek maaş alma formülü! Yeni emekliler nasıl çifte kazanç sağlayacak?
Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun iki noktaya dikkat çekerek yeni emekli olacak kişilerin daha fazla kazanç sağlayacağı formülü hesapladı. Hem kıdem tazminatınız hem de emekli maaşınız daha yüksek olabilir. Peki emeklilik dilekçesini hangi tarihte vermek daha avanjajlı? 31 Aralık'tan önce ile Ocak itibarıyla emekli olmak arasında fark var mı? İşte detaylar…
Milyonlarca kişi Ocak 2024’te yapılacak emekli maaşı zammı oranlarını merak ederken yeni emekli olmaya hazırlananlar ise ‘ne kadar emekli aylığı alırım’ sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih hem aylığı hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Ancak emeklilik dilekçesini 31 Aralık’tan önce veya sonra vermek emeklilik maaşınızı değiştiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanlı Özgür Erdursun yeni emekli olacaklara çifte kazanç sağlayacak formülü tek tek açıkladı.
Uzman isim 2023 yılı için emeklilere önce yüzde 30, daha sonra da yüzde 25 zam yapıldığını anımsatarak, “Enflasyon farkı ve refah payı ile toplamda yüzde 55 gibi gözükse de yüzde 25 zamlı maaş üzerinden yüzde 30 artış yapıldığı için bu oran yüzde 62,5 gibi orana denk geldi. Yani 2023 yılında emekli olacak kişiler toplamda yüzde 62,5 artıştan yararlanacaklar” dedi.
2024 yılında emekli olacakların durumuna ilişkin ise, “Bu da enflasyona göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Yüzde 65-70 arasında bir yıl sonu enflasyonu tahmin ediliyor. Ancak biz bunun daha da üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. 2024 yılında emekli olacaklar bir de büyüme oranının yüzde 30’u kadar fark alacaklar. Büyümenin de yüzde 4,5 çıkacağını öngörüyoruz. Yüzde 4,5 büyümenin de yüzde 30'u yaklaşık 1,35 gibi bir rakama denk gelir” ifadelerini kullandı.
Emekli maaşında yüzde 10’a yakın bir fark oluşacak
Hesaplama farkına dikkat çeken Erdursun, “Yani 31 Aralık 2023'e kadar emekli olacakların artışları yüzde 62,5 civarı olmuşken, 2024 Ocak ayında emeklilik için müracaatta bulunanların aylıklar yaklaşık olarak yüzde 70'e yakın artacak. Burada yüzde 10’a yakın bir fark oluşacak. Buna göre 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunanların emekli aylığı yüzde 10’a yakın daha fazla olacak” dedi.