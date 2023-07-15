İşte Ukraynalı kadın askerler! Cephede görev almak için hazırlık yapıyorlar!
Ukrayna ordusunda yer alan kadınların cephede çeşitli görevlerde yer almaları yönünde hazırlık süreci devam ediyor.
Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, 60 binden fazla kadının yer aldığı Ukrayna ordusunun 128. Karpat Dağ Saldırı Tugayı askeri faaliyetler gerçekleştiriyor.
Tugaydaki kadınlar da cephe hattında çeşitli alanlarda görevler üstlenmek için Zaporijya bölgesinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
Aralarında askeri basın görevlileri, sağlık uzmanı, psikologların da bulunduğu kadınlar için eğitim amaçlı etkinlik düzenlendi.
Cephedeki duruma benzer koşullarda çeşitli engellerden geçen kadınlar, farklı savaş senaryoları üzerinde çalışarak denetlendi.