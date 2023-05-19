İşte Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi!

Peynir Müzesi’nin fotoğraf çekimleri için bulunmaz bir yer olduğuna dikkat çeken Muhammed Özçelik, “Burasının Peynir Müzesi olduğunu öğrendim. Değerlendireyim dedim, bir de ben fotoğrafçıyım. Burada kaşarları daha yakından görme imkanı buldum. Gerçekte güzel bir yer, fotoğraf çekimi için çok ideal bir yer özellikle fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer. Burada çok güzel minyatür efektler var. Ben çok beğendim, gayet güzel özellikle fotoğraf çekmek isteyen kesinlikle gelmelidir” diye konuştu.