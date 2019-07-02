İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Kanal D'de ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yapılan “Türkiye’nin en yakışıklı kimdir" anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Ulaş Tuna Astepe birinci oldu.

İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Sayfa 1

Kanal D'nin gündüz kuşağında yayınlanan

2.Sayfa’nın başlattığı “Türkiye’nin En Yakışıklı 5 Erkeği” anketi sonuçlandı.

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İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Sayfa 2

120 binin üzerinde yorum alan ankette “En yakışıklı” Ulaş Tuna Astepe seçildi.

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İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Sayfa 3

 Anket sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Ulaş Tuna Astepe birinci oldu.

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İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği - Sayfa 4

Ulaş’ı sırasıyla Akın Akınözü,

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