İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Kanal D'de ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yapılan “Türkiye’nin en yakışıklı kimdir" anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Ulaş Tuna Astepe birinci oldu.
Kanal D'nin gündüz kuşağında yayınlanan
2.Sayfa’nın başlattığı “Türkiye’nin En Yakışıklı 5 Erkeği” anketi sonuçlandı.
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120 binin üzerinde yorum alan ankette “En yakışıklı” Ulaş Tuna Astepe seçildi.
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Anket sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Ulaş Tuna Astepe birinci oldu.
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Ulaş’ı sırasıyla Akın Akınözü,
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