İşte Türkiye'nin en borçlu illeri! Tek tek sıralandı bakın ilk sırada neresi var?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bankalara en çok borcu olan şehirler belli oldu
Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile vatandaşlar geçim sıkıntısı çekerken borç batağına saplanıyor. Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 3 aylık periyotlar dahilinde yayımladığı rapor ile en borçlu şehirleri tek tek sıraladı.
BDDK'nın söz konusu verilerine göre, Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci sırada yer alırken, İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor.
LİSTE ŞÖYLE:
ADANA: 201.627.337
ADIYAMAN: 25.812.862
AFYONKARAHİSAR: 40.235.209
AĞRI: 10.626.856
AKSARAY: 26.443.654
AMASYA: 20.141.623
ANKARA: 1.411.202.151
ANTALYA: 375.734.048
ARDAHAN: 4.550.270
ARTVİN: 9.820.331
AYDIN: 83.908.516
BALIKESİR: 91.518.862