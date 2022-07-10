İşte Türkiye'nin dev yakıt ikmal uçağı! Tek uçuşla 20 savaş uçağına yakıt desteği!
ADANA İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlanmış vaziyette duran ve havada yakıt ikmali yapabilen KC-135R tipi tanker uçağı görüntülendi. Dev tanker uçağı, tek bir uçuşta 20 savaş uçağının deposunu havada doldurabiliyor.
Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bulunan KC-135R tipi tanker uçağı, heybetiyle görenleri büyülüyor.
Dünyada sayılı filolardan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı'na bağlı uçak, tek kalkışıyla havada 20 savaş jetine yakıt desteği sağlayabiliyor.
Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu filo, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli operasyonlarında en kritik görevlerden birini üstleniyor.
Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena'ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.