İşte Türkiye'deki Mossad casuslarının isimleri ve görevleri! Kripto parayla ödeme
MİT'in İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk şebekesine yönelik operasyonuyla deşifre olan 15 kişilik şebekenin fotoğrafları ve Türkiye'deki görevleri tek tek ifşa oldu... İşte Mossad'ın Türkiye'deki casus ağının isimleri, fotoğrafları ve görevleri...
MİT'in çökerttiği Mossad'ın 15 kişilik casusluk şebekesinin fotoğrafları ve ve Türkiye'deki görevleri ortaya çıktı. Şebekeden sorumlu olan Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer'ı yani saha sorumlusu A.Z.'nin kendisini 6 farklı isimle tanıttığı ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, A.Z.'ye Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı. Kimi ödemeler kripto paralarla yapılırken, haberleşme de canlı kuryeler aracılığıyla yapıldı...
7 farklı isim kullanıyor
Özellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarını veren A.Z.'nin 6 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı.
Ulaşılan bilgilere göre 307 ..... numaralı İsrail pasaport hamili A.Z.'nin, M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.
Maddi ihtiyacı olanların listesini yaptı
İşte Sabah'ın ulaştığı şebekenin diğer isimleri ve gerçekleştirdikleri eylemleri: A.M.A.: 21 yaşında. Almanya'daki Mossad yetkilisi A.Z.'nin talimatıyla Türkiye'deki Arap vatandaşlara hizmet veren bir ofis hakkında bilgi topladı. Filistinli, dindar, erkek, maddi ihtiyacı olan öğrenciler bularak, bu şahısların isimlerini A.Z. ile paylaştı. Bu kişiyle internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurdu. Filistin'den yeni gelen 5 öğrenciyi fişledi.