İşte Türkiye'deki Mossad casuslarının isimleri ve görevleri! Kripto parayla ödeme

MİT'in çökerttiği Mossad'ın 15 kişilik casusluk şebekesinin fotoğrafları ve ve Türkiye'deki görevleri ortaya çıktı. Şebekeden sorumlu olan Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer'ı yani saha sorumlusu A.Z.'nin kendisini 6 farklı isimle tanıttığı ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, A.Z.'ye Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı. Kimi ödemeler kripto paralarla yapılırken, haberleşme de canlı kuryeler aracılığıyla yapıldı...