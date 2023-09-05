İşte Türkiye'de 7'nin üzerinde deprem beklenen en riskli iller! Uzmanlar tek tek gösterdi
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkisini henüz atlatamazken, uzmanlardan deprem gerçeğiyle ilgili yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem ülkesi olduğumuzun altını çizen Jeoloji Mühendisleri Odası çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmaya göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan iller belli oldu. 7 şehir yüksek riskli olarak belirlendi. İşte deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 şehir...
Deprem ülkesinde yaşadığımızın her fırsatta altını çizen ve bir an önce önlem almak gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, dikkat çeken yeni bir çalışmaya imza attı.
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir çalışma gündem oldu. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 il incelemeye aldı.
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.
Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.