İşte Türk milyarderlerin memleketleri

Liste 119 kişiden oluşuyor. 119 kişinin toplam serveti 99,9 milyar dolar oldu. Geçen yıl milyarder olan isimler 40 kişiyken bu yıl 11 kişi azaldı ve 29 kişi oldu.



İŞTE TÜRK MİLYARDERLERİN MEMLEKETLERİ