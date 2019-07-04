İşte Türk milyarderlerin memleketleri
Forbes tarafından açıklanan listeye göre en zengin Türk milyarderler belli oldu.
5 yıldır listenin birinci sırasında bulunan Murat Ülker bu yıl ikinci oldu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci sırada yer aldı.
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Liste 119 kişiden oluşuyor. 119 kişinin toplam serveti 99,9 milyar dolar oldu. Geçen yıl milyarder olan isimler 40 kişiyken bu yıl 11 kişi azaldı ve 29 kişi oldu.
İŞTE TÜRK MİLYARDERLERİN MEMLEKETLERİ
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MURAT ÜLKER
Serveti: 3.7 milyar dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
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ALİ ÜLKER
Serveti: 700 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
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