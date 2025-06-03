İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak
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Geçmişten günümüze en çok satan arabalar açıklandı. Listenin birinci sırasındaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor. İşte tüm zamanların en çok satan o arabaları...
Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.
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Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor.
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İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN ARABALARI!
TESLA MODEL Y | 1,9 MİLYON ADET
Seri başlangıcı: 2017 | ABD
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JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON
Seri başlangıcı: 1974 | ABD
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