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İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak

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İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak

Geçmişten günümüze en çok satan arabalar açıklandı. Listenin birinci sırasındaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor. İşte tüm zamanların en çok satan o arabaları...

İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak - Resim: 1

Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır. 

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İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak - Resim: 2

Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor.

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İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak - Resim: 3

İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN ARABALARI!

TESLA MODEL Y   |  1,9 MİLYON ADET

 Seri başlangıcı: 2017  |  ABD

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İşte tüm zamanların en çok satan arabaları! Liste sizi çok şaşırtacak - Resim: 4

JEEP CHEROKEE  |  3 MİLYON

 

Seri başlangıcı: 1974 | ABD

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