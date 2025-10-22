İşte tarihin en hızlı askeri jeti! Kurşundan daha hızlı
En hızlı askeri jet hangisidir? Dünyanın en güçlü savaş uçağı açıklandı. Peki bu uçaklar hangileri? İşte Dünya'nın en güçlü savaş uçağı...
MAKSİMUM HIZLARINA GÖRE SIRALANDILAR
İşte dünyanın en hızlı savaş uçaklarının bir sıralaması.
Hatırlatma: Bu listedeki savaş uçaklarının sıralamasının yalnızca maksimum hızlarına dayandığını unutmayın.
İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI 15 SAVAŞ UÇAĞI!
15) MCDONNELL DOUGLAS F-4 PHANTOM II | ABD
Zamanda geriye baktığımızda, F-4, Soğuk Savaş'ta hayati önem taşıyan hız için tasarlanmış bir savaş uçağının özlü bir örneğidir.
1960'larda ilk kez piyasaya sürülen Phantom II, inanılmaz derecede hızlıydı ve 40.0000 ft'de Mach 2,23 veya 1.470 mph'ye ulaşıyordu. F-4, aerodinamik formu ve güçlü General Electric J79 motorlarıyla öne çıkıyor.
14) LOCKHEED MARTIN F-22 RAPTOR | ABD
Lockheed Martin F-22 bu listedeki tek gizli uçaktır. İlginç bir gerçek: Raptor'lardan yalnızca 200 adet üretildi ve bu tür hiçbir zaman ihraç edilmedi.
Raptor, Mach 2,25 veya 1.500 mph'nin üzerindeki en yüksek hızı sayesinde herhangi bir düşmanı alt edebilir ve geride bırakabilir.
Süper seyir kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleri, art yakıcılara ihtiyaç duymadan sürekli yüksek hızlı uçuşa olanak tanır.
13) MIG-29 FULCRUM | RUSYA
12) SU-27 FLANKER | RUSYA
11) GRUMMAN F-14 TOMCAT | ABD
10) F-111 AARDVARK | ABD