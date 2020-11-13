İşte Taksim Meydanı tasarımlarında kazanan proje! İstanbullu 'seyir köprüsü' olanı seçti
Taksim Meydanı tasarımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla oylamaya açılmıştı. 209 bin 728 kişinin katıldığı oylamanın sonucu açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla oylamaya açılan Taksim tasarımları arasında kazanan belli oldu.
115
İstanbullular, 19 Ekim-12 Kasım arasında oylamada Taksim'in geleceğini seçti. Taksim Meydanı için en fazla oyu seyir köprüsünün de yer aldığı 15 numaralı proje kazandı.
215
Yaklaşık bir ay süren oylama sonucunda Taksim Meydanı için dereceye giren 15 numaralı proje 86 bin 597 oy aldı.
315
Yarışmayı kazanan proje için sözleşme yapılacağı belirtilirken uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından projede start verilecek.
415