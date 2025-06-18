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İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında...

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İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında...

Transfermarkt, 2024/2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig’deki futbolcuların güncel piyasa değerlerini açıkladı. İşte Haziran 2025 itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip futbolcular...

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında... - Resim: 1

Transfermarkt, 2024/2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

132
İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında... - Resim: 2

İşte Süper Lig'de Haziran 2025 itibarıyla piyasa değeri en yüksek futbolcular: 

232
İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında... - Resim: 3

Mauro Icardi

Galatasaray

9 milyon Euro

332
İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında... - Resim: 4

Rafa Silva

Beşiktaş

9 milyon Euro

432