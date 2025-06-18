İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Listenin ilk sırasında...
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Transfermarkt, 2024/2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig’deki futbolcuların güncel piyasa değerlerini açıkladı. İşte Haziran 2025 itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip futbolcular...
Transfermarkt, 2024/2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
132
İşte Süper Lig'de Haziran 2025 itibarıyla piyasa değeri en yüksek futbolcular:
232
Mauro Icardi
Galatasaray
9 milyon Euro
332
Rafa Silva
Beşiktaş
9 milyon Euro
432