İşte Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri
Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun bitmesiye gözler transfer dönemine çevrildi. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak. Toplam 83 gün sürecek yaz tansfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor. Ara transfer dönemi ise 12 Ocak 2023'de başlayıp 8 Şubat 2023'de sona erecek ve toplam 27 gün sürecek. İşte Süper Lig takımlarının 2022 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
LINCOLN HENRIQUE
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
YASİR SUBAŞI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Yasir Subaşı'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreniyle 1996 doğumlu sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sakaryaspor alt yapısında yetişen Subaşı'nın, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydiği bildirildi.
Bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen Yasir Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15 Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi.
RIDVAN YILMAZ
Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı.
Genç sol bek, bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibine transfer oldu. Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım'ın Lüxemburg ve Litvanya ile oynayacağı maçların ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
KEVIN RODRIGUES
Adana Demirspor, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giymiş olan sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüp Başkanı Murat Sancak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formaları giymiş 28 yaşındaki sol bek, değerli oyuncu Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.