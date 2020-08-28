İşte süper bulaştırıcı! İki saat kafede oturdu, tam 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
GÜNEY KORE'de, dünyaca ünlü bir kahve zincirinin şubesinde yaklaşık 2 saat oturan bir kadın müşteri, klima yoluyla 56 kişiye virüs bulaştırdı.
Güney Kore'nin Paju kentinde, koronavirüse yakalanan bir müşteri dünyaca ünlü kahve zincirine ait kafelerden birine girdi. 30 yaşlarındaki kadın, kafenin ikinci katında yaklaşık 2 saat oturdu. Klimanın önünde oturan kadın, virüsü en az 56 kişiye bulaştı.
19
Tüm gün içeride bulunan kafe çalışanları ise virüse yakalanmadı. Nedeniyse çalışanların maske takıyor olmalarıydı.
29
Ancak müşterilerin yiyip içmek için maskelerini çıkardığı, bu nedenle virüsü daha kolay kapmış olabilecekleri düşünülüyor.
39
Uzmanlar, virüslü kişinin ağzından çıkan damlacıkların klima esintisi ile etrafa yayıldığı görüşünde.
49