İşte son 30 yılın en başarılı dünya liderleri! Erdoğan kaçıncı sırada?

Son 30 yılın en başarılı dünya liderleri ortaya çıktı. Peki hazırlanan listede Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçıncı sırada yer aldı? İşte son 30 yılın en başarılı dünya liderleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme, uluslararası diplomasi sahnesinde dikkatleri yeniden liderlerin etkisine çevirdi. İki liderin Beyaz Saray’daki buluşması, sadece ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda küresel sorunlara çözüm arayışındaki kararlılıklarıyla da öne çıktı.
Böylesine kritik bir buluşma, akıllara kaçınılmaz olarak son 30 yılın en başarılı dünya liderlerini getiriyor. Çünkü tarihe yön veren liderler, sadece ülkelerinin kaderini değil, uluslararası dengeleri de şekillendirme gücüne sahip oldular. Zorlu krizlerden çıkış yolları üretmeleri, stratejik vizyonları ve halklarına güven verebilmeleri onları unutulmaz kıldı.
Uzun süreli liderlik ve jeopolitik hamleler, bu liderlerin performanslarını ve dünya üzerindeki etkilerini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.
Yapay zeka aşağıdaki bilgiler doğrultusunda son 30 yılın en başarılı dünya liderlerini sıraladı.
ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI?
Küresel ve bölgesel etki
– Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu.
Ekonomik başarılar
– Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı.
Siyasi başarılar
– Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü.
Kriz yönetimi
– Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi.
Uzun süreli liderlik
– İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma.
Jeopolitik hamleler
– Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler.
Etki ve sonuç odaklı değerlendirme
– Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz.