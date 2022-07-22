İşte sıkışık zamanlarda hayat kurtaran pratik ve lezzetli yemek tarifleri
Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi günün yoğunluğundan yemek hazırlamaya fırsat bulamayabiliyor. İşte sıkışık zamanlarınızda hızlı şekilde yapabileceğiniz sağlıklı ve pratik yemek tarifleri…
Özellikle çalışan kadınların en muzdarip olduğu konuların başında akşam yemeği geliyor. Gerek iş yoğunluğundan gerekse günün yorgunluğundan dolayı akşam yemek hazırlamaya çok fırsat olamayabiliyor. Bu gibi durumlarda pratik akşam yemekleri zor durumda kalanların imdadına yetişebiliyor.
İşte o zamanı olmayanlar veya yemek hazırlamaya uygun durumda olmayan kişiler için hayat kurtaran pratik ve sağlıklı yemek tarifleri…
Ton balığı ve beyaz fasulye salatası
Kapalı kutusunun dışında birçok lezzete dönüşen ton balığını beyaz fasulye ile hiç denediniz mi? Oldukça pratik ve enfes bir lezzet önerisi bizden söylemesi! Konserve ton balığı, çoğunlukla sandviçlerde kullanılıyor, ancak Akdeniz’den ilham alan bu yemek gibi, hızlı ve kolayca bir salata tarifine eklemek için mükemmel bir protein fikri. İhtiyacınız olan şeyler sadece: ton balığı, beyaz fasulye ve arzu ettiğiniz şekilde sos ilavesi.
Tavuk ve kirazlı elma salatası
Enfes bir kızarmış tavuğu, elmalar ve kuru kirazlar ile buluşturmaya ne dersiniz? Böylece hem lezzetli hem de sağlıklı bir salata fikrine fırsat tanımış olacaksınız. Daha ekonomik bir meyve tercihi isterseniz kurutulmuş kızılcık kullanabilirsiniz. Üstelik antioksidan bakımından zengin olduğunu da hatırlatmak isteriz. Protein ve lezzetli mevsim meyveleri bir arada!