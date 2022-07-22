İşte sıkışık zamanlarda hayat kurtaran pratik ve lezzetli yemek tarifleri

Ton balığı ve beyaz fasulye salatası

Kapalı kutusunun dışında birçok lezzete dönüşen ton balığını beyaz fasulye ile hiç denediniz mi? Oldukça pratik ve enfes bir lezzet önerisi bizden söylemesi! Konserve ton balığı, çoğunlukla sandviçlerde kullanılıyor, ancak Akdeniz’den ilham alan bu yemek gibi, hızlı ve kolayca bir salata tarifine eklemek için mükemmel bir protein fikri. İhtiyacınız olan şeyler sadece: ton balığı, beyaz fasulye ve arzu ettiğiniz şekilde sos ilavesi.