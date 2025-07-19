İşte sıfır otomobil kampanyaları! Marka marka liste
Araç sahibi olmak isteyenler ya da mevcut aracını yenileme planı yapanlar için markalar çeşitli kampanyalar sunuyor. Sıfır faizli taşıt kredileri, yüksek takas desteği, esnek ödeme koşulları ve peşin alımlarda sunulan özel indirimler, tüketicilerin ilgisini çekiyor.
TOGG
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, 1 milyon liraya kadar kredi vermeyi sürdürüyor.
Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor.
500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor.
1 milyon liraya 48 ay vade, faiz oranı da yüzde 3,25 olunca aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.
Başka bir deyişle 1 milyon 830 bin lira olan Togg T10X V2 RWD'ye 830 bin lirası olan sahip olabiliyor ve üstünü krediyle ödüyor.
OPEL
Yeni Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel Corsa, temmuz ayı boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.