İşte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin kuruşu kuruşuna zamlı 2022 Ocak maaşları
Enflasyon belli oldu. SGK ve Bağ-kur emeklilerine SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için ek zam müjdesini açıklaması bekleniyor. İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları...
Aralık ayı enflasyonun yüzde 13.58 çıkmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere ödenecek zamlı maaşlar belli oldu. Hürriyet, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artışı kuruşu kuruşuna hesapladı... İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarının kuruşu kuruşuna hesabı...
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.
İşçi ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı
Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.
En düşük işçi emeklisi aylığı
Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya yükseldi.