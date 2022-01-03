İşte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin kuruşu kuruşuna zamlı 2022 Ocak maaşları

Aralık ayı enflasyonun yüzde 13.58 çıkmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere ödenecek zamlı maaşlar belli oldu. Hürriyet, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artışı kuruşu kuruşuna hesapladı... İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarının kuruşu kuruşuna hesabı...