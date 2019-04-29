İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları
Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışının sonuçları belli oldu. İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları
Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı.
Çeçenistan başkenti Grozni'den gelen Karina Şmakova
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Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.
Yarışmayı kazanan Yekaterinburglu Anna Hramtsova.
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Rosgvardiya'nın sitesinde online oylamada seçilen güzeller Sputnik'in hazırladığı galeride.
Sibirya'da bulunan Omsk şehrinde yaşayan Anastasiya Budilo.
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St. Petersburglu Viktoriya Bredihina.
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