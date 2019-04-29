İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışının sonuçları belli oldu. İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları - Sayfa 1

Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı.

Çeçenistan başkenti Grozni'den gelen Karina Şmakova

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İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları - Sayfa 2

Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.

Yarışmayı kazanan Yekaterinburglu Anna Hramtsova.

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İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları - Sayfa 3

Rosgvardiya'nın sitesinde online oylamada seçilen güzeller Sputnik'in hazırladığı galeride.

Sibirya'da bulunan Omsk şehrinde yaşayan Anastasiya Budilo.

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İşte Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları - Sayfa 4

St. Petersburglu Viktoriya Bredihina.

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