İşte Putin'in yeni aşkı! 'Barbie' çocuklarının annesi jimnastikçi sevgiliyi unutturdu!

Bir süredir eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikte olduğu iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Çocuklarının annesi Kabaeva'yı unutturan bu ismin bir özelliği ise Kabaeva gibi gizlenmemesi oldu.