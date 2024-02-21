İşte Putin'in yeni aşkı! 'Barbie' çocuklarının annesi jimnastikçi sevgiliyi unutturdu!
RUSYA Devlet bakanı Vladimir Putin'in aşk trafiği yine hızlandı. Son dönemde eski milli jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikte olan ve çocukları olduğu iddia Putin'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.
Bir süredir eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikte olduğu iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Çocuklarının annesi Kabaeva'yı unutturan bu ismin bir özelliği ise Kabaeva gibi gizlenmemesi oldu.
2014 yılında eşi Ludmila ile boşandıktan sonra eski olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile aşk yaşadığına dair iddiaların ayyuka çıktığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönlünü yeni bir sevgiliye kaptırdığı öne sürüldü.
Yeni sevgilinin lakabı 'Barbie'
Ukrayna medyası, Putin'in "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile aşk yaşadığını iddia etti. Putin'in 2 çocuk sahibi olduğu öne sürülen Kabaeva ile arasının son dönemde bozuk olduğu ortaya çıktı.
Rus lider Putin'in, Rusya'dan kaçtığı ve İsviçre'ye yerleştiği iddia edilen Kabaeva'nın ardından 39 yaşındaki Mizulina ile birlikte olduğuna dair haberler ortaya çıktı.