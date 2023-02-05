İşte Prens Harry'nin tarlada bekaretini verdiği o kadın! İlk cinsel deneyimini onunla yaşamış
İNGİLTERE kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra "Yedek" isimli kitabıyla İngiliz Sarayı'ndan kirli ifşalar yapan Prens Harry'nin bekaretini kaybettiğini anlattığı bölümler infial yaratmıştı... Harry'nin hayatında ilk kez bir tarlada cinsel ilişkiye girerek bekaretini kaybettiği kendisinden yaşça büyük o kadın ortaya çıktı.
İngiliz Kraliyet ailesini terk ederek ifşalara başlayan Prens Harry'nin bir barın arkasındaki tarlada hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kendisinden yaşça büyük kadın ortaya çıktı. İngiliz medyasına konuşan 40 yaşındaki kadın cinsel ilişkinin bütün detaylarını paylaştı.
Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten bir süre sonra kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan ve ABD’de yaşamaya başlayan Sussex Dükü unvanına sahip Prens Harry’nin geçen aylarda piyasaya sürdüğü kitabı Spare (Türkçesi Yedek) uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı.
Afganistan’da 25 kişiyi öldürmesinden, babasıyla ilişkisine kadar birçok konuyu anlatan Prens Harry’nin bekaretini kaybetme hikayesi de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Harry, yaşça kendisinden büyük bir kadınla tarla benzeri bir alanda cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti. Prens Harry ile Walpole’un cinsel ilişkiye girdikleri tarla ortaya çıktı.
Kadının kimliği açıklanmazken bugün ise İngiliz The Sun gazetesi o kadının kim olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden biri olan The Sun’a konuşan Sasha Walpole, Prens Harry ile 2001’de cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.