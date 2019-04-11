İşte ömrün kısalmasına neden olan besinler
Küresel Hastalık Yükü Çalışması (GBD) verilerine göre her yıl 11 milyon kişi sadece yanlış beslenmeyle alakalı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Öyle ki yapılan çalışmalar, yanlış beslenmenin sigaradan daha çok zarar verdiğini ortaya koyuyor. Farkında olmasak da bu şekilde beslendikçe bedenimize zarar veriyoruz!
Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda 5 ölümden birinin beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Verilen rakamlar gerçekten de ciddi boyutlarda... Uzmanlar, ömrü en çok kısaltan maddenin ise hemen hemen her yediğimiz besinin içinde bulunan tuz olduğunun altını çiziyor.
Her yıl ölüm nedenlerini inceleyen Küresel Hastalık Yükü Çalışması'na göre ömrün kısalmasına neden olan besinler;
Çok fazla tuz tüketimi
Tam tahıllı besinlerin az tüketilmesi
Az miktarda meyve tüketimi
Kabuklu yemişlerin az tüketilmesi
Omega 3 ve lifli besinlerin az tüketilmesi
Ölüm riskini artıran tuz, tansiyonun yükselmesine, kalp krizi ve felce neden olabiliyor. Öyle ki, tuz organların etkin bir şekilde çalışmasını önleyebilir ve kalbin durmasına neden olabilir. Tam tahıllı besinler ise tuza göre tam tersi yani kalbi korumaya yöneliktir.