İşte ömrün kısalmasına neden olan besinler

Ölüm riskini artıran tuz, tansiyonun yükselmesine, kalp krizi ve felce neden olabiliyor. Öyle ki, tuz organların etkin bir şekilde çalışmasını önleyebilir ve kalbin durmasına neden olabilir. Tam tahıllı besinler ise tuza göre tam tersi yani kalbi korumaya yöneliktir.