İşte Ogün Samast'ın son hali! Hrant Dink davasına Trabzon'dan bağlandı
Hrant Dink'in katili Ogün Samast, cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Hrant Dink davasında sanık olarak ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Ogün Samast, Trabzon'un Akçaabat ilçesi adliyesinden İstanbul'daki duruşmaya canlı bağlandı.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden ifade vermek için Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeye geldi. Adliyede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Samast’ın siyah şapka ve gözlük taktığı görüldü.
Cezasını tamamlayıp 'iyi hal'den çıkmıştı!
Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden "koşullu salıverilme" kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.
Örgüt davasıyla birleştirilmişti
İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.
Ogün Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'da Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.