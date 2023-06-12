İşte NATO'nun Air Defender tatbikatına katılacak uçaklar!
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NATO'nun kurulumundan bu yana düzenlenecek en büyük hava ikmal tatbikatı Almanya'da başladı.
12-23 Haziran tarihlerindeki Air Defender 2023 tatbikatına 25 ülkeden havacılar 20'den fazla tipteki uçakla tatbikatta görev alacak.
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Bunlar arasında F-35'ler, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi uçak tipleri ile katılacak.
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Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait tüm üsler tatbikat boyunca kullanımda olacak.
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Tatbikat için ABD Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 110 uçak Atlas Okyanusu'nun diğer yakasından Avrupa'ya geldi.
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