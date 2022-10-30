İşte Müge Anlı'nın dilinden düşürmediği annesi! Gören nasıl yani demeden edemedi

ATV'nin büyük ses getiren, her bölümü ile sosyal medyanın nabzını tutan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçen yaz sessizce evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Müge Anlı'nın her program mutlaka bir sözüne ya da öğüdüne yer verdiği biri var; annesi...