İşte Müge Anlı'nın dilinden düşürmediği annesi! Gören nasıl yani demeden edemedi
ATV ekranlarının en uzun soluklu ve en çok izlenen programı Müge Anlı ile Acı Tatlı yeni sezonu ile rakiplerine nam toplatırken her konusu ile sosyal medyanın gündeminde olmayı başarıyor. Tespitleri ve sözleri ile stüdyodaki konuklarını titreten Müge Anlı'nın ise çekindiği, korktuğu biri var; her program dilinden düşürmediği annesi...
ATV'nin büyük ses getiren, her bölümü ile sosyal medyanın nabzını tutan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçen yaz sessizce evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Müge Anlı'nın her program mutlaka bir sözüne ya da öğüdüne yer verdiği biri var; annesi...
Müge Anlı'nın ailesine dair bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Annesinden sürekli bahseden Anlı'nın annesiyle yıllar sonra fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran tarihinde evlenen Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde babası İhsan Anlı'yı kaybeden Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı ailesi de merak konusu oldu.
Annesi Ayten Sevinç'ten sürekli yayında bahseden Müge Anlı'nın annesi sonunda ortaya çıktı. Annesiyle ilgili sosyal medyada fazla fotoğraf olmaması nedeniyle, ortaya çıkan fotoğraf oldukça çok konuşuldu.