İşte Mısır'ın yeni başkenti! 2015'ten beri inşa ediyorlar!

Mısır'da dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Kahire'deki nüfus yoğunluğu ve trafik sıkışıklığına çözüm getirmek amacıyla 2015 yılında yapımına başlanan idari başkent, Mısır'ın yeni idari ve finansal başkenti olması bekleniyor.