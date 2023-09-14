İşte Mısır'ın yeni başkenti! 2015'ten beri inşa ediyorlar!
Mısır, Kahire'deki nüfus yoğunluğu ve trafik sıkışıklığına çözüm getirmek amacıyla yeni bir başkent inşa ediyor.
Mısır'da dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Kahire'deki nüfus yoğunluğu ve trafik sıkışıklığına çözüm getirmek amacıyla 2015 yılında yapımına başlanan idari başkent, Mısır'ın yeni idari ve finansal başkenti olması bekleniyor.
Kahire'nin doğusunda 60 kilometre uzaklıkta yaklaşık 700 kilometre bir alan üzerine inşa yeni başkent, bünyesinde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, parlamento, bakanlıklar ve diğer hükümet binalarının yanı sıra büyükelçilikleri de barındırıyor.
Yeni başkentte yer alan finans merkezinde ise Mısır ve dünya bankalarına ait binalar ve Afrika'nın en yüksek binası olmaya aday Iconic Kule gibi birçok gökdelen yükseliyor.
Projede ayrıca evler, oteller, camiler, kiliseler, parklar, üniversiteler, araştırma ve kültür merkezleri ve yeni bir uluslararası havalimanı da yer alacak.