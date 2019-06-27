İşte meyve yemek için en ideal zaman

Yatmadan önce meyve yemekten kaçınmalı mı?

Uykudan önceki saatlerde bir şeyler yemek kişinin uyku döngüsünü kesintiye uğratabilir. Bununla beraber, gece atıştırmaları sırasında meyvelerin, özellikle işlenmiş yiyeceklere ve diğer yiyeceklere oranla, uykuyu olumsuz etkileme olasılığı daha düşüktür.

Muz, kayısı, hurma gibi yüksek magnezyum oranına sahip meyveler kişinin rahatlamasına ve daha iyi uyku uyumasına yardımcı olabilir.