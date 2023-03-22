İşte merak edilen o liste 2023 sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de satılan en ucuz sıfır modeller
Sıfır otomobil sahibi olma hayali kuran birçok insan Türkiye'de sıfır otomobillerin güncel fiyatlarını araştırıyor. Türkiye'de her geçen gün artan fiyatlar sonrası "2023 en ucuz sıfır otomobiller" listesi nasıl şekillendi? İşte Türkiye'de öne çıkan otomobil markalarının 1 milyon TL altındaki modelleri...
Otomobil almayı düşünenler sıfır modellerin güncel fiyatlarını merak ediyor. Biz de "Türkiye'de en ucuz sıfır otomobiller" listesini onlar için çıkardık. Listede fiyatı 1 milyon TL altı olan araçlara yer verdik. İşte 2023 Nisan ayına doğru yaklaşılırken güncel sıfır otomobil fiyatları...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
2023 Mart fiyatı: 545,800 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2023 Mart fiyatı: 640,800 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -
2023 Mart fiyatı: 691,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -
2023 Mart fiyatı: 798,100 TL
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
2023 Mart fiyatı: 713,200 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 868,700 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 979,500 TL
VOLKSWAGEN
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2023 Mart fiyatı: 766,000 TL
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 872,500 TL
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style - 982,400 TL