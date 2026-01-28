İşte masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! 15 puan fark attı

Asal araştırma, 'Türkiye Siyasi Gündem' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi, 2 bin kişiye, "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" diye sordu.

Adayların oy oranları şöyle şekillendi: