İşte masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! 15 puan fark attı
ASAL Araştırma, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye Siyasi Gündem” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada katılımcılara, “Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, ilk sırada yer alan adayın en yakın rakibine 15 puan fark attığı görüldü. İşte aday aday oy oranları ve diğer tüm detaylar...
Adayların oy oranları şöyle şekillendi:
ERDOĞAN 15 PUAN FARK ATTI
▪️ Recep Tayyip Erdoğan :%35.8
▪️ Mansur Yavaş :%20.1
▪️ Ekrem İmamoğlu :%17.5
▪️ Selahattin Demirtaş :%5.2
ÖZGÜR ÖZEL GERİLERDE KALDI
▪️ Özgür Özel :%4.4
▪️ Müsavat Dervişoğlu :%2.5
ERBAKAN 1,5 BANDINDA
▪️ Ümit Özdağ :%2.0
▪️ Fatih Erbakan :%1.5
▪️ Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
▪️ Diğer :%4.1
▪️ Fikrim yok/Cevap yok:%5.9