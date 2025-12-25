İşte masadaki en net rakam! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2026 yılında geçerli olacak zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler memur zammı için yapılacak artışlara çevrildi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar....
Memur zammında son viraja girilirken, milyonların gözü açıklanacak rakama kilitlendi.
Altı aylık enflasyon farkının netleşmesine günler kala, maaşlara yansıyacak artış kalem kalem yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşme zammı ve 1.000 liralık seyyanen artışın da eklenmesiyle polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları belli olacak Peki en düşük memur maaşının kaç TL'ye çıkacak.
ENFLASYON GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında aylık enflasyon son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aylıkta yüzde 0,87 olan TÜFE yıllıkta yüzde 31.07 oldu.