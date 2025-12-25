İşte masadaki en net rakam! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında aylık enflasyon son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aylıkta yüzde 0,87 olan TÜFE yıllıkta yüzde 31.07 oldu.