İşte masadaki en güçlü 3 senaryo! Asgari ücret ne kadar olacak?

İşte masadaki oranlar ve yeni maaşlar...

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Halen uygulanmakta olan net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. İşverene maliyetini de belirleyen brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak ödeniyor.