İşte masadaki en güçlü 3 senaryo! Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında başlayacak pazarlık maratonu öncesi, enflasyon tahminlerine göre ilk 3 zam senaryosu netleşti.
İşte masadaki oranlar ve yeni maaşlar...
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Halen uygulanmakta olan net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. İşverene maliyetini de belirleyen brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak ödeniyor.
SENARYO: %20 ZAM YAPILIRSA
OVP ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda alt sınır olarak öne çıkan %20'lik artış gerçekleşirse; net asgari ücret 33 bin 690 TL seviyesine yükselecek.
YÜZDE %25 ZAM YAPILIRSA
Ekonomistlerin ağırlıklı beklentileri arasında yer alan %25'lik zam senaryosunun kabul edilmesi durumunda; net asgari ücret 35 bin 94 TL'ye çıkacak.
3. SENARYO: %30 ZAM YAPILIRSA
Masadaki en yüksek tahmin olan %30'luk artış oranının uygulanması halinde ise; çalışanların cebine girecek net asgari ücret 36 bin 489 TL olacak.
PAZARLIK MARATONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanacak. 3 veya 4 oturum halinde yapılması beklenen görüşmelerin ardından yeni maaşlar aralık sonu açıklanacak ve Ocak 2027 itibarıyla hesaplara yatacak.