İşte masadaki 4 kritik senaryo! Kimin maaşı ne kadar zamlanacak?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacakları zam oranları şekillenmeye başladı. İşte masadaki 4 senaryoya göre hangi maaş ne kadar zam alacak?
Milyonlarca emekli ve çalışan Ocak 2026'da yapılacak olan enflasyona göre zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinden 3 tanesi belli oldu.
Yani Temmuz- Eylül döneminde enflasyon yüzde 7.51 oldu. Geriye 3 aylık enflasyon verisi daha kaldı. Gelecek olan 3 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur, çalışan ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam geleceği kesinleşmiş olacak.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak. Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10.56 zamla 18.663 TL, yüzde 10.14 zamla 18.592 TL, yüzde 11.3 zamla 18.788 TL, yüzde 13.08 zamla 19.089 TL olarak şekillenecek.