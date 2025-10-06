İşte masadaki 4 kritik senaryo! Kimin maaşı ne kadar zamlanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak. Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10.56 zamla 18.663 TL, yüzde 10.14 zamla 18.592 TL, yüzde 11.3 zamla 18.788 TL, yüzde 13.08 zamla 19.089 TL olarak şekillenecek.