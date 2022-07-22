İşte kripto para piyasasına girmeden önce mutlaka bilmeniz gereken terimler

Kripto para denildiği zaman akla ilk olarak Bitcoin geliyor. Bu piyasayı sadece Bitcoin'den ibaret sananlar bir hayli fazla. Oysa konunun detaylarına inildiğinde durum bir hayli karışık hale geliyor. Öyle ki, bu piyasada kullanılan terimler bile başlı başına kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte kripto para piyasasına girmeyi düşünenler için rehber niteliği taşıyan kripto para terimleri...