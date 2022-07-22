İşte kripto para piyasasına girmeden önce mutlaka bilmeniz gereken terimler
Kripto paralar, son yıllarda iyiden iyiye hayatımıza girmiş durumda. Genç yaşlı her yaştan kişi, kripto paralara yatırım yaparak kazanç sağlamak istiyor. İşte kripto para borsasına ilgi duyanlar için bilinmesi gereken terimler...
Kripto para denildiği zaman akla ilk olarak Bitcoin geliyor. Bu piyasayı sadece Bitcoin'den ibaret sananlar bir hayli fazla. Oysa konunun detaylarına inildiğinde durum bir hayli karışık hale geliyor. Öyle ki, bu piyasada kullanılan terimler bile başlı başına kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte kripto para piyasasına girmeyi düşünenler için rehber niteliği taşıyan kripto para terimleri...
FOMO: “Fear of missing out” Kaybetme Korkusu anlamına gelen bir kısaltmadır.
FUD: “Fear, Uncertainty and Doubt” “Korku, Belirsizlik ve Şüphe” anlamına gelen bir kısaltmadır.
HODL: Fiyat veya piyasalardaki herhangi bir değişiklikten bağımsız olarak uzun süre bir yatırımı elinizde tuttuğunuz bir tür pasif yatırım stratejisi anlamına gelir. Terim ilk olarak “Hold” kelimesinin bir Bitcoin forumunda yanlış yazılması ile ünlü oldu.