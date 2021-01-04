İşte koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkeler! İngiltere'de ortaya çıkmıştı

Hollanda - Belçika Hollanda, İngiltere'den sonra corona virüsün yeni varyantının bulduğunu açıklayan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu. 22 Aralık'ta Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yeni varyantın Amsterdam bölgesinde iki vakada bulunduğunu söyledi.

Afp’ye göre, Belçika’da Aralık başında en az dört kişide corona virüsün yeni varyantı tespit edildi.

Belçika Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yves Van Laethem, "Tespit edilen sayı çok değil ama daha fazla olması da imkansız değil" şeklinde konuştu.