İşte koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkeler! İngiltere'de ortaya çıkmıştı
İNGİLTERE'de ortaya çıkan ve dünyayı yeni bir kaosa sürükleyen mutasyon Covid-19 kaç ülkede görüldü? Türkiye'de 15 kişi mutasyon virüsü enfekte olurken diğer ülkelerde durum ne? İşte yanıtlar.
Geçtiğimiz gün Türkiye'de ortaya çıkan ve yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşıcı olduğu belirtilen corona virüs mutasyonu, listeye Yunanistan'ın da eklenmesi ile bugüne kadar 34 ülkede tespit edilmiş oldu. İşte B.1.1.7 olarak adlandırılan corona virüsün yeni varyantının görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları...
İngiltere- İrlanda Aralık ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni varyantın "kontrolden çıktığını" söyledi. Hancock, hükümeti daha sıkı karantina tedbirleri almaya ve birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeye çağırdı.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin Çarşamba günü televizyonda yaptığı bir konuşmada, ülkede corona virüsün yeni varyantının tahmin edilebilecek en kötü seviyede yayıldığını açıklarken herhangi bir rakam vermekten kaçındı.
Yunanistan'a sıçradı: Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.
Hollanda - Belçika Hollanda, İngiltere'den sonra corona virüsün yeni varyantının bulduğunu açıklayan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu. 22 Aralık'ta Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yeni varyantın Amsterdam bölgesinde iki vakada bulunduğunu söyledi.
Afp’ye göre, Belçika’da Aralık başında en az dört kişide corona virüsün yeni varyantı tespit edildi.
Belçika Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yves Van Laethem, "Tespit edilen sayı çok değil ama daha fazla olması da imkansız değil" şeklinde konuştu.