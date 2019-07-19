İşte Karanfil yağının faydaları

- En etkili olduğu alan ağız ve diş sağlığıdır, Aftlara ağız içi enfeksiyonlara, diş çürüklerine ve ağız içi kokusuna birebirdir. Bir çay bardağına 5 damla karanfil yağı damlatın. 5 dakika boyunca gargara yaparak kullanabilirsiniz. hem ağzı kokusunu giderir hem de içerdiği anti-bakteriyel madde ağız içerisindeki deforme hücreleri yok eder.