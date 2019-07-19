İşte Karanfil yağının faydaları
Hemen herkes tarafından sakinleştirici etkisi olduğu bilinir. Ancak karanfil yağının sağlığa aslında birçok faydası vardır. Sizler için bu mucize yağın az bilinen faydalarını araştırdık. İşte karanfil yağının faydaları..
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara iyi gelen karanfil yağının kullanımı Osmanlı Devletine kadar dayanır. Bitkisel tıpta ana madde olarak kullanılan karanfil yağı özellikle o dönmelerde ameliyatlarda sakinleştirici olarak kullanıldığı bilinir.
İşte Karanfil yağının faydaları
- İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz.
- En etkili olduğu alan ağız ve diş sağlığıdır, Aftlara ağız içi enfeksiyonlara, diş çürüklerine ve ağız içi kokusuna birebirdir. Bir çay bardağına 5 damla karanfil yağı damlatın. 5 dakika boyunca gargara yaparak kullanabilirsiniz. hem ağzı kokusunu giderir hem de içerdiği anti-bakteriyel madde ağız içerisindeki deforme hücreleri yok eder.
- Fenolik birleşenler kemik sisteminin yapısını güçlendirir. Eklem ağrılarını azaltır. Aynı zamanda kan akışını düzenleyerek ödemlere yakalanma riskini azaltır. Kalp ve damar sağlığını da olumlu etkiler. Kalp çarpıntısı sık sık olan kişileri haftada iki kez bir su bardağı ve içerisine 8 damla karanfil damlatıp tüketebilir.