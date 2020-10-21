İşte Karan Özçivit'in son hali Fahriye Evcen oğluyla beraber görüntülendi
Fahriye Evcen Burak Özçivit ile ortak çocukları Karan Özçivit ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Karan Özçivit'in son hali herkesin dikkatini çekti.
Son zamanlarda oğlu Karan'ı kendi büyütmeyi tercih ettiği için ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, basın muhabirleriyle kısa bir sohbet etti. Evcen, önceki akşam oğlu Karan Özçivit ile birlikte Etiler'deki bir kafeden çıkarken görüntülendi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Karan'ı mekandan kucağında çıkartan Evcen, oğlunu bebek koltuğuna oturtup, kemerini bağlamaya çalıştığı sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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"Her şey yolunda gidiyor" diyen Fahriye Evcen, "Biraz Karan'la vakit geçirdim. Boş günümdü. Bugün biraz kısa olsun, lütfen" diye konuştu.
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Karan'ın kamera karşısında konuşması için küçük olduğunu söyleyen Evcen, "Henüz çok küçük, 18 aylık. Öyle bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.
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