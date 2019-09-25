İşte Kadın dizisinin yayın tarihi Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci duyurdu
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın yayın tarihini dizinin başrolü Özge Çzpirinçci, böyle duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tüyler ürpertici fragmanı ile herkesi etkileyen Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın ne zaman başlayacağı belli oldu. Dizide Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı bir paylaşım ile müjdeli haberi verdi.
Kadın'ın başarılı başrolü Özge Özpirinçci, Instagram hesabından bu paylaşımı yaparak Kadın'ın başlamasına çok kaldığını duyurmakla kalmadı ve tarih verdi. Önümüzdeki hafta 1 Ekim Salı akşamı Kadın dizisi yeniden izleyicilerini ekranlara kilitleyecek.
Öte yandan geçtiğimiz hafta yayımlanan yeni sezon fragmanında Bahar karakterinin değişimi herkesi şaşırtmıştı.
Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisinde halini harap görmeye alıştığımız Bahar'ın değişiminin dikkatleri üzerine çektiği anlarda Bahar, sahneye çıkarak konuşma yapıyor.